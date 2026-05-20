بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الإعدام لطالب أدين بقتل أستاذه في جامعة مؤتة

ساعة واحدة ago
الإعدام لطالب أدين بقتل أستاذه في جامعة مؤتة

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طالب عشريني، بعد إدانته بقتل الدكتور الجامعي أحمد صالح الزعبي داخل محافظة الكرك في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الجريمة وقعت عقب خروج الزعبي، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة، من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر، حيث ترصد له المتهم واعتدى عليه بـ13 طعنة أدت إلى وفاته.
وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قد أسند للمتهم تهمة القتل العمد، استناداً إلى المادة (328) من قانون العقوبات، وقرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
وأظهرت التحقيقات وكاميرات المراقبة أن الطالب نفذ الجريمة دون وجود خلافات أكاديمية سابقة مع الضحية، فيما أشارت التقارير إلى أن المتهم، وهو طالب هندسة وابن أحد أساتذة الجامعة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد راجع المركز الوطني للصحة النفسية لأكثر من عام قبل محاكمته.
وفي أعقاب الجريمة، أكدت جامعة مؤتة، في بيان سابق، أن الحادثة وقعت خارج النطاق الأكاديمي، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار المتعلقة بالقضية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

إعلان خطة مائية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

15:51

وزير العدل: خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفق أولويات واضحة

15:42

تمديد مزاد الأرقام المميزة حتى ثاني أيام عيد الأضحى

15:18

توزيع الكهرباء تطور نظاماً إلكترونياً متقدماً للرصد الفوري للأعطال

15:07

التربية تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

15:01

جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق

14:49

أورنج الأردن وبالشراكة مع GIZ تعقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص ضمن برنامج PASS لدعم وتمكين الشركات الناشئة

14:38

وجهاء خان يونس ورفح يزورون المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10

14:27

دور الجيش العربي الأردني

14:06

المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال

13:55

الأعيان يناقشون مع وزير الإدارة المحلية مضامين مشروع القانون الجديد

13:52

الجمارك تطلق منصة إلكترونية للفواتير الضريبية للبضائع المتجهة إلى العقبة

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة