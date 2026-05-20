بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق

58 دقيقة ago
جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا زيارة علمية إلى محكمة الشرطة، بمشاركة عدد من طلبة الكلية، وذلك بهدف تعزيز الجانب العملي والتطبيقي لدى الطلبة، وإطلاعهم على آليات عمل القضاء الشرطي والإجراءات المتبعة في المحاكمات الشرطية ضمن مديرية الأمن العام.
واطّلع الطلبة خلال الزيارة على سير إجراءات المحاكمات العلنية، وآلية عقد الجلسات، وطبيعة القضايا الجزائية التي تنظر فيها محكمة الشرطة، إضافة إلى متابعة كيفية الاستماع إلى الشهود ومناقشتهم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
واستقبل العميد القاضي نذير الحميمات رئيس محكمة الشرطة، والعميد القاضي عماد العدوان رئيس محكمة استئناف الأمن العام، وفد الطلبة، حيث رحّبا بهم، مؤكدَين أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي مع كليات الحقوق، وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على التجارب القضائية المتخصصة
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز الجانب التطبيقي لدى طلبتها، وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في المؤسسات القضائية والأمنية.
وأعرب الدكتور نشأت المراهفة رئيس الوفد عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في ترسيخ سيادة القانون والعدالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

إعلان خطة مائية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

15:51

وزير العدل: خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفق أولويات واضحة

15:42

تمديد مزاد الأرقام المميزة حتى ثاني أيام عيد الأضحى

15:18

توزيع الكهرباء تطور نظاماً إلكترونياً متقدماً للرصد الفوري للأعطال

15:07

التربية تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

14:49

أورنج الأردن وبالشراكة مع GIZ تعقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص ضمن برنامج PASS لدعم وتمكين الشركات الناشئة

14:38

وجهاء خان يونس ورفح يزورون المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10

14:30

الإعدام لطالب أدين بقتل أستاذه في جامعة مؤتة

14:27

دور الجيش العربي الأردني

14:06

المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال

13:55

الأعيان يناقشون مع وزير الإدارة المحلية مضامين مشروع القانون الجديد

13:52

الجمارك تطلق منصة إلكترونية للفواتير الضريبية للبضائع المتجهة إلى العقبة

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة