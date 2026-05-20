جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا زيارة علمية إلى محكمة الشرطة، بمشاركة عدد من طلبة الكلية، وذلك بهدف تعزيز الجانب العملي والتطبيقي لدى الطلبة، وإطلاعهم على آليات عمل القضاء الشرطي والإجراءات المتبعة في المحاكمات الشرطية ضمن مديرية الأمن العام.

واطّلع الطلبة خلال الزيارة على سير إجراءات المحاكمات العلنية، وآلية عقد الجلسات، وطبيعة القضايا الجزائية التي تنظر فيها محكمة الشرطة، إضافة إلى متابعة كيفية الاستماع إلى الشهود ومناقشتهم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

واستقبل العميد القاضي نذير الحميمات رئيس محكمة الشرطة، والعميد القاضي عماد العدوان رئيس محكمة استئناف الأمن العام، وفد الطلبة، حيث رحّبا بهم، مؤكدَين أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي مع كليات الحقوق، وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على التجارب القضائية المتخصصة

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز الجانب التطبيقي لدى طلبتها، وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في المؤسسات القضائية والأمنية.

وأعرب الدكتور نشأت المراهفة رئيس الوفد عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في ترسيخ سيادة القانون والعدالة.