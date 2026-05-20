51 دقيقة ago
التربية تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، طلبة الصف الحادي عشر المسجلين للجزء الأول من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2026، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo وأوضحت أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصص.
ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.
وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الأحد المقبل.


وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة