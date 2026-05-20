التربية تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، طلبة الصف الحادي عشر المسجلين للجزء الأول من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2026، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo وأوضحت أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصص.

ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.

وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الأحد المقبل.