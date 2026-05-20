إعلان خطة مائية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:اكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه ، بمتابعة وتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفي اطار الجهود الحكومية لضمان عدالة التوزيع وضرورة تطبيق التعليمات الحكومية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واستنهاض الجهود الاستثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتأمين الاحتياجات المائية بما يضمن ايصال المياه للمواطنين في جميع مناطق المملكة في وقتها المحدد وبكميات كافية.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة وأمين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة ومدراء شركات مياهنا واليرموك والعقبة والمساعدين ومدراء المياه والمعنيين على ضرورة التعامل الايجابي والجاد مع كافة الملاحظات الواردة من الاخوة المواطنين وتيسير الاجراءات عليهم وتلافي كافة السلبيات وتشغيل المصادر الجديدة لتأمين الارتفاع في الطلب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

وأوعز بالبدء بتنفيذ خطة التزويد المائي في كافة مناطق المملكة وتحقيق العدالة واعاده توزيع كميات المياه على عدد من المناطق خاصة بهدف رفع كفاءة التزويد تحقيقا للعدالة بين المواطنين في جميع مناطقهم .

ونوه الوزير أبو السعود ان رئيس الوزراء يتابع هذه الاجراءات التي تنفذها وزارة المياه والري أولا بأول لضمان عدالة التوزيع في جميع المناطق و التي تأتي ضمن الجهود العاجلة و المتواصلة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه بهدف تحسين الواقع المائي في جميع مناطق المملكة وبالأخص في المحافظات التي تعاني عجزا في مصادرها المائية حتى تتمكن من مواجهة التحديات المائية التي تعانيها وتأمين احتياجات المواطنين .

واكد على تفعيل جميع الطواقم الفنية وخاصة في الرقابة الداخلية والاحواض المائية والمشاغل والحفر على متابعة هذه الخطة لضمان انجاز وتأهيل عدد من المصادر وحفر ابار جديدة وتفعيل البرامج والخطط للتعامل مع أي طارئ وتكون جاهزة على مدار الساعة بكل جد وبشكل متواصل على مدار الساعة لتتمكن من سرعة الوفاء بترجمة الاهتمام الحكومي بالتزويد المائي موضحا ان الخطة تتركز على تحسين التزويد وعكس كميات من مناطق الى أخرى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والحملات الأمنية المشددة لضبط أي اعتداء او عبث في أي مصدر من مصادر المياه والخطوط والحفر المخالف بالتعاون مع وزارة الداخلية ونشامى الامن العام والمجلس القضائي في مختلف المناطق وأخذ عينات عشوائية من مناطق التوزيع اثناء أدوار المياه للتأكد من انتظام عمليات التزويد.

واكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود انه يتوجب على الجميع بالتعامل المسؤول والفاعل مع توجهات الحكومة ومن خلال وزارته خاصة موضوع التزويد المائي لكل مناطق المملكة واعارته كل الاهتمام ، مشددا على انه سيتم متابعة كافة هذه الجهود للإسهام في احداث نقلة نوعية ومستدامة للتزويد المائي داعيا جميع المواطنين الى التعاون مع كوادر سلطة المياه والشركات الذين يعملون لخدمتهم وتكثيف دور مركز الشكاوي الموحد للاستجابة للاخوة المواطنين عبر مركز الشكاوي الموحد (117116).