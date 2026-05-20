بنك القاهرة عمان
دور الجيش العربي الأردني

د.عبد الفتاح طوقان

يعتبر الجيش العربي الأردني أحد أبرز المؤسسات العسكرية في المنطقة، حيث يتمتع بتاريخ طويل من الفخر والإنجازات. تأسس الجيش في عام ١٩٢٠ ، وكان له دور محوري في حماية الوطن الحبيب وتعزيز الأمن والاستقرار في الأردن.

تاريخ التأسيس

تأسس الجيش العربي الأردني في ٢٢ اكتوبر ١٩٢٠ كجزء من الجهود المبذولة لبناء دولة أردنية حديثة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ومنذ ذلك الحين، تطور الجيش ليصبح قوة عسكرية متكاملة تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات المختلفة.

الأهمية الإنسانية ومساهمته

يتجاوز دور الجيش العربي الأردني الجانب العسكري، حيث يشارك في العديد من العمليات الإنسانية، وخاصة في الأزمات التي تواجه الدول المجاورة. من بين هذه المساهمات:

اولا : الإجلاء الطبي : حيث يقوم الجيش بعمليات إجلاء للمرضى والمصابين من مناطق النزاع، كما حدث مؤخرًا مع إجلاء الدفعة الثامنة والعشرين من أطفال غزة المرضى. فقد تم إجلاء ٢٠ طفلاً برفقة ٤٠ من ذويهم، وهو ما يعكس التزام الأردن بتقديم الرعاية الصحية والدعم للضحايا في الأزمات الإنسانية.

ثانيا : المستشفيات الميدانية: يساهم الجيش في إنشاء وتشغيل المستشفيات الميدانية لتقديم العلاج والرعاية الطبية للمتضررين من النزاعات، مما يعكس قدراته العالية في تقديم الدعم الإنساني.

ومن حيث جاهزية القوات وقدراتها يتميز الجيش العربي الأردني بجاهزية عالية، حيث يتلقى منتسبيه تدريبات مكثفة على مختلف المهام العسكرية والإنسانية. تشمل هذه التدريبات:

– التدريب على العمليات المشتركة: حيث يتم تدريب القوات على التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم في الأزمات الإنسانية.

– التدريب الطبي: يشمل تأهيل الأطباء والممرضين العسكريين لتقديم الرعاية الصحية الفعالة في ظروف صعبة.

ولنا كل الحق أن نفتخر بجيشنا العربي الذي هو نموذج للنجاح العسكري.

واقصد على الرغم من التحديات التي تواجهها الأردن من حيث المساحة والتعداد والموازنة المالية إلا أن الجيش العربي الأردني يُعتبر رمزًا للأمل والقدوة، حيث يُظهر أن القوة العسكرية ليست مرتبطة فقط بعدد الجنود والضباط أو حجم الدولة، بل بالأداء والكفاءة.

وهنا أورد المهمة الأخيرة في إطار المبادرة الملكية “الممر الطبي الأردني”، قامت القوات المسلحة الأردنية مؤخرًا بإجلاء أطفال غزة المرضى، وهي خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الأشقاء في الأزمات الإنسانية. يسعى الجيش من خلال هذا الجهد لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للأطفال، مما يساهم في تخفيف معاناتهم.

في الختام، يظل الجيش العربي الأردني فخرا كبيرا ومثالًا يحتذى به في الجمع بين القوة العسكرية والإنسانية، ويستمر في تقديم الدعم في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في إطار العمليات العسكرية أو في المساهمات الإنسانية.

تحية محبة و تقدير لكل ضابط و فرد من منتسبي جيشنا العربي .
aftoukan@yahoo.com


