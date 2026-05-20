الصحة العالمية : خطر تفشي إيبولا مرتفع إقليميا ومنخفض عالميا

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في خطوة وصفها المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس بأنها تهدف إلى “التحرك الفوري لمنع مزيد من الوفيات وحشد استجابة دولية فعالة”.

وأكدت المنظمة أن الوضع لا يرقى إلى “حالة طوارئ وبائية”، وهي أعلى درجات التصنيف الجديدة ضمن اللوائح المعدلة، لكنها اعتبرت أن خطر الوباء “مرتفع” على المستويين الوطني والإقليمي و”منخفض” عالميا.

وقال غيبريسوس إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام المنظمة حالة طوارئ صحية قبل عقد لجنة الطوارئ، موضحا أن القرار اتخذ بعد التشاور مع وزيري الصحة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وبموجب اللوائح الصحية الدولية.

وسجلت الكونغو الديمقراطية حتى الآن 33 إصابة مؤكدة بإيبولا في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالية، بينها مدينتا بونيا وغوما، فيما أعلنت أوغندا تسجيل إصابتين مؤكدتين في العاصمة كمبالا، إحداهما أودت بحياة مصاب قدم من الكونغو الديمقراطية.

كما أكدت المنظمة إصابة مواطن أميركي كان يعمل في الكونغو الديمقراطية، ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأشارت المنظمة إلى وجود قرابة 600 حالة مشتبه بها و139 وفاة مشتبه بها، مرجحة ارتفاع الأعداد مع استمرار التحقيقات، خصوصا في ظل اتساع رقعة التفشي إلى مناطق حضرية، وتسجيل إصابات بين العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب حركة النزوح الواسعة في مناطق النزاع شرقي الكونغو الديمقراطية.

ولفتت المنظمة إلى أن التفشي الحالي ناجم عن فيروس “بونديبوغيو”، وهو أحد أنواع إيبولا التي لا تتوافر لها لقاحات أو علاجات معتمدة حتى الآن.