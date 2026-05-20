بمناسبة ذكرى الإستقلال.. كهرباء إربد تنفّذ مبادرة لتركيب سواري الأعلام في عدد من شوارع المحافظة

وطنا اليوم:تزامناً مع احتفالات المملكة بـ عيد الاستقلال، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها منها على تعزيز مظاهر الفخر والانتماء الوطني، قامت شركة كهرباء إربد، بتنفيذ مبادرة لتركيب سواري الأعلام على امتداد الطريق من دوار وصفي التل وحتى إشارة الملكية و بالتنسيق مع بلدية اربد ، لتزيين الشوارع براية الوطن وتجسيد أجواء المناسبة الوطنية الغالية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على اعتزاز الشكرة بالقيادة الهاشمية ووطننا العزيز، ومشاركةً منها في إظهار الصورة الحضارية والجمالية لمدينتنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع .