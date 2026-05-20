المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة على واجهتها الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى رصد الطائرات المسيّرة من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، فيما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.