الأمير علي: فخورون بوجود الطاقم التحكيمي الأردني في مونديال 2026

وطنا اليوم:أعرب سموّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، عن فخره بوجود الطاقم التحكيمي الأردني ضمن أربعة أطقم تحكيمية آسيوية اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال سموّه، في منشور عبر منصة “إكس”: “أمنيات التوفيق والنجاح لنشامى الطاقم التحكيمي المشارك في نهائيات كأس العالم.. فخورون بوجود الطاقم الأردني ضمن 4 أطقم تحكيمية من قارة آسيا”.

وكان “الفيفا” قد اختار الطاقم التحكيمي الدولي الأردني المكوّن من حكم الساحة أدهم المخادمة، والحكمين المساعدين أحمد الرويلي ومحمد البكار، للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات النظرية والعملية التي ينظمها الاتحاد الدولي ضمن معايير محدّدة لضمان جاهزية الحكام لأكبر محفل كروي في العالم.

ويعدّ اختيار المخادمة إنجازا جديدا لكرة القدم الأردنية، إذ سيكون أول حكم ساحة أردني يشارك في نهائيات كأس العالم.

وكانت أول مشاركة للتحكيم الأردني في نهائيات كأس العالم عبر الحكم المساعد الراحل عوني حسونة، الذي شارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.