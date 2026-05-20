هيئة الإعلام تنفي إرسال رسائل نصية لصناع المحتوى

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي لهيئة الإعلام عمر الحمصي، ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إرسال الهيئة رسائل نصية لصناع المحتوى تطالبهم بمراجعة الهيئة لدفع مبالغ مالية.

وأكد الحمصي عدم إرسال هيئة الإعلام أو أي جهة حكومية أخرى لمثل هذه الرسائل، مشيرا إلى أن الهيئة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع مصدر هذه الرسائل المضللة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة