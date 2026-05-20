الأمن الأمريكي يوقف متورطين بالاعتداء على احتفال للجالية الأردنية وعيد الاستقلال في دالاس

وطنا اليوم _

بقلم: الأستاذ المحامي هيثم الربضي

أوقفت السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة دالاس بولاية تكساس مجموعة من الأشخاص، إثر قيامهم بالاعتداء والتهجم على احتفال وطني نظمه أبناء الجالية الأردنية بمناسبة عيد استقلال المملكة.

ووفقًا لشهود عيان من أبناء الجالية، فقد حاولت المجموعة إثارة الفوضى وتخريب أجواء الاحتفال السنوي، حيث تطور السلوك العدواني إلى اعتداء بالضرب على رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال السيد خالد الشرايري، بالتزامن مع توجيه إساءات لفظية وتهجم مباشر على القنصل الأردني الفخري في دالاس السيد باسل محافظة أثناء تواجده في الفعالية.

وعلى الفور، تعاملت الأجهزة الأمنية المحلية في الولاية مع البلاغ بشكل حازم، وتمكنت من ضبط معظم أفراد المجموعة المعتدية واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يقبعون حالياً في السجن على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وتوجيه تهم الاعتداء والإخلال بالأمن العام.

من جانبهم، عبر أبناء الجالية الأردنية في أمريكا عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف، مؤكدين التفاهم والالتفاف الكامل حول الهوية الوطنية الأردنية والقيادة الهاشمية، ومشيرين إلى أن هذه السلوكيات الفردية لن تثني المغترب الأردني عن الاحتفاء بوطنه في شتى المحافل الدولية.الهاشمية، ومشيرين إلى أن هذه السلوكيات الفردية لن تثني المغترب الأردني عن الاحتفاء بوطنه في شتى المحافل الدولية.


