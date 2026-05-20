مهرجان العقبة الرياضي يواصل فعالياته لليوم الثاني

وطنا اليوم -امين المعايطه
يواصل مهرجان العقبة الرياضي الذي انطلق يوم 18 أيار الحالي فعالياته لليوم الثاني إحتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة ، بتنظيم من نادي مدينة العقبة للشباب وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسط أجواء رياضية حماسية مُثيره وحضور جماهيري كبير.

ويشهد المهرجان الذي تجري فعالياته في مرافق مدينة العقبة للشباب منافسات قوية ومثيرة في 17 لعبة رياضية فردية وجماعية، و بمشاركة أكثر من 1500 لاعباً ولاعبة، في مشهد رياضي مميز يعكس روح التنافس والإبداع والحماس بين المشاركين.

ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام، متضمناً العديد من الفعاليات والبطولات التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجماهير والمتابعين.

ويُختتم المهرجان مساء يوم الجمعة القادم برعاية معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، و عطوفة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي.


