برعاية العميد النهار ندوة حوارية في مركز تنمية المجتمع المحلي جنوب مادبا بعنوان "المحافظة على النفس" لتعزيز الوعي المجتمعي

وطنا اليوم – برعاية مدير شرطة محافظة مادبا العميد سلطان النهار عقدت في مركز تنمية المجتمع المحلي جنوب مادبا اليوم الاربعاء ندوة بعنوان “المحافظة على النفس” لتعزيز الوعي المجتمعي نظمها الشرطة المجتمعية بالتعاون مع المركز ومديرية صحة مادبا.

وأكد العميد النهار  أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الشرطة المجتمعية في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، ونشر ثقافة الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية.
فيما أكدت مديرة مركز تنمية المجتمع المحلي جنوب مادبا، هند النجادا، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، بما يسهم في إيجاد بيئة آمنة وصحية ومستدامة.

وتحدث في الندوة  الرائد أحمد شبيلات من دائرة الإفتاء والإرشاد الديني / مديرية الأمن العام، عن المنظور الإسلامي للمحافظة على النفس، مؤكداً أهمية التمسك بالقيم الدينية والسلوكيات الإيجابية في بناء مجتمع آمن ومتماسك. فيما استعرض الطبيب النفسي في مديرية صحة مادبا الدكتور حسين الشخاترة، أساليب الوقاية من المخاطر النفسية والصحية، مشدداً على أهمية اتباع العادات الصحية السليمة وتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي.
وقدّم الرائد إيهاب أبو عبيلة من إدارة حماية الأسرة والأحداث محوراً توعوياً ركّز فيه على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء وتحصينهم من السلوكيات السلبية، وتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية.

وتناولت الندوة  التي شارك فيها العديد من الأكاديميين والمختصين وممثلي الجهات المعنية عدة محاور تثقيفية هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على النفس والصحة والسلامة العامة من مختلف الجوانب.
وفي ختام الندوة التي شهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور، حيث فُتح باب النقاش والمداخلات التي أثرت الحوار وأجابت عن استفسارات المشاركين أجمع المشاركون فيها على ضرورة استمرار تنظيم هذه الأنشطة التوعوية بشكل دوري، لما لها من أثر ملموس في رفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأمنية والمجتمع المحلي.


