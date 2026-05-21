بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني في برلين

4 ساعات ago
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني في برلين

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول، في مستهل زيارة سموه للعاصمة الألمانية برلين.
وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.
وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها.
ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء، الذي تخلله مأدبة عشاء أقيمت تكريما لسمو ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:30

الثقة لا يصنعها المؤثرون… بل تصنعها الشعوب والحكومات

12:27

البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي

12:22

مشاركة أردنية متميزة تعرض تجربة الغذاء والدواء الرقابية على مستحضرات المخدرات في اجتماع خبراء دوليين بمقر الأمم المتحدة

12:20

المواصفات والمقاييس تبدأ خطة رقابية شاملة لعيد الأضحى

12:12

تعيينات العذاء والدواء على مكتب رئيس الوزراء سؤال نيابي من النائب مشوقة

12:01

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة مسيرة

11:57

ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3%

11:49

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

11:32

استنفار غير مسبوق للحوثيين.. القيادات تغيّر مخابئها وتختفي من صنعاء

11:29

شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

11:18

مرام تشغل السوريين.. طفلة أعادت 12 ألف دولار لصاحبها

11:14

مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة