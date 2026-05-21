المعونة الوطنية: تحويل المخصصات الشهرية للمستفيدين اليوم

وطنا اليوم:أكد مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات ، أنه سيتم تحويل المخصصات الشهرية للمستفيدين اليوم.
وقال إنه سيتم تحويل المخصصات اليوم الخميس بعد الساعة 12 ظهرا.
وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية 249 ألف أسرة يمثلون 1.1 مليون أردني بمتوسط دفعات شهرية 21 مليون دينار في الأوضاع الاعتيادية، في الصندوق كل 3 أشهر هناك إضافات لبعض الأسر ليرتفع المبلغ إلى 22 مليون دينار.
وبين أن الصندوق بدأ منذ عام 2023 بالتوسع في مفهوم وآليات تدريب المستفيدين من المعونة للدخول في سوق العمل ، حيث تم تعديل جميع التشريعات بحيث لا يُحتسب الدخل المتأتي من فرد الأسرة الذي يعمل لمدة عام، وبعدها يتم تقييم الأسرة، وإذا تبين أنها بحاجة إلى مواصلة الدعم فستستمر بالحصول عليه.
وأضاف أن 548 شخصًا تم تدريبهم هذا العام، فيما تم تدريب 3330 شخصًا خلال السنوات الماضية على المهن والمهارات المطلوبة في السوق، مشيرًا إلى أن 1838 أسرة، أي ما يقارب 51 – 52% من الأسر التي تم تدريبها، أصبحت اليوم ليست بحاجة إلى المعونة.
في المقابل أشار عليمات إلى أن 200 شخص حاولوا الاحتيال على المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من خلال إنشاء صفحات لغايات الاحتيال، وتم تحويلهم جميعًا إلى الادعاء العام، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تراجعت خلال السنوات الماضية.


وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة