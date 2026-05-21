أيلة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى



وطنا اليوم -امين المعايطه

أنهت أيلة استعداداتها لاستقبال الزوار والضيوف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية التي تمتد من 22 وحتى 30 أيار، لتوفر أجواء احتفالية متكاملة تناسب مختلف الفئات والأعمار.

وتقدم أيلة خلال فترة العيد مجموعة واسعة من التجارب التي تجمع بين الترفيه والاستجمام والثقافة، ضمن أجواء حيوية على شواطئ العقبة، حيث تتوزع الفعاليات في مختلف مرافق الوجهة، بما يشمل العروض الموسيقية الحية، والأسواق الفنية، والتجارب الشاطئية، والأنشطة المخصصة للعائلات والأطفال.

ويتضمن البرنامج إقامة النسخة الرابعة من معرض أيلة للقوارب، إلى جانب فعاليات فنية وبصرية في قرية المرسى، وتجارب طهي وموسيقى حية في “ماما غايا”، بالإضافة إلى بطولات البادل والغولف وبرامج الصحة والأنشطة الرياضية. كما يقدّم نادي B12 الشاطئي مجموعة من التجارب التفاعلية للأطفال ، إلى جانب جلسات الاسترخاء والأنشطة الشاطئية وتجارب الرسم والعروض السينمائية، ما يخلق أجواءً حيوية وترفيهية متكاملة طوال عطلة العيد

.وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، أن أيلة تحرص على تقديم برنامج متكامل خلال موسم العيد يجمع بين التنوع وجودة التجربة، بما يعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية وترفيهية مميزة على مستوى المنطقة.

وأضاف دودين أن الفعاليات صُممت لتوفر تجربة استثنائية للزوار والعائلات، تجمع بين الترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والرياضية ضمن بيئة راقية وآمنة.

وتواصل أيلة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من خلال ما توفره من مرافق متكاملة تشمل الشواطئ الطبيعية والمساحات الخضراء والمرافق الرياضية وخيارات الضيافة المتنوعة، لتمنح زوارها تجربة متجددة في مختلف المواسم.