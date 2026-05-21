وزير الزراعة يستعرض في باريس الفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن

وطنا اليوم:عقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العام للصحة الحيوانية المنعقد في باريس خلال الفترة من 18 إلى 21 أيار 2026، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي وتوسيع آفاق التبادل التجاري الزراعي.

ووفق بيان صحفي للوزارة، اليوم الخميس، شملت اللقاءات وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني، ووزير حماية البيئة والزراعة الجورجي، ووزير شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين إلى جانب المستشار الزراعي لإقليم الشرق الأوسط في وزارة الزراعة الفرنسية.

وبحث الخريسات، خلال اللقاءات، آليات تعزيز التعاون في مجالات الصحة الحيوانية، وتسهيل انسياب السلع الزراعية والغذائية بين الدول، وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي، إضافة إلى أهمية التوافق على الإجراءات الصحية البيطرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الصحة الحيوانية.

وأكد الخريسات حرص الأردن على تطوير شراكاته الزراعية مع مختلف الدول، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويدعم استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما استعرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الزراعي الأردني، مؤكداً أنه سيتم عرض عدد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في الأردن خلال العام الحالي، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.