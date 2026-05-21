بيت التصدير تنظم مشاركة أردنية واسعة بمعرض العلامات التجارية الخاصة في مدينة أمستردام

وطنا اليوم: نظّمت شركة بيت التصدير الأردنية المشاركة الأردنية في معرض العلامات التجارية الخاصة (2026)، الذي افتُتحت أعماله يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2026 في مدينة أمستردام الهولندية، بمشاركة 10 شركات أردنية متخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمنظفات.

وافتتح الجناح الأردني رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، حيث شهد الجناح إقبالًا لافتًا من الزوار والمشترين الدوليين، واهتمامًا متزايدًا بالمنتجات الأردنية لما تتمتع به من جودة وتنوع وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

ويُعد معرض 2026 من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال العلامات التجارية الخاصة، ويشكّل منصة استراتيجية تجمع المصنعين والموردين مع كبرى شركات التجزئة والمشترين الدوليين، بما يفتح المجال أمام الشركات الأردنية لتوسيع حضورها في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وجاءت المشاركة الأردنية بالتعاون والتنسيق مع مشروع الإصلاح الاقتصادي وشركة التفوق للاستشارات، حيث تم تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات المشاركة مع مشترين وشركات من هولندا وعدد من الدول الأوروبية، بهدف استكشاف فرص تجارية جديدة وبناء شراكات تصديرية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود شركة بيت التصدير الأردنية الهادفة إلى دعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج الأردني، وتمكين الشركات المحلية من النفاذ إلى أسواق جديدة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة نمو الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين الأردنيين.