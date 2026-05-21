3 ساعات ago
الكويت تحيل عناصر من الحرس الثوري الإيراني للمحاكمة

وطنا اليوم:أحالت النيابة العامة الكويتية، يوم الخميس، متهمين تابعين لجهاز “الحرس الثوري الإيراني” إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد توقيفهم إثر محاولة تسلل غير مشروعة إلى داخل أراضي البلاد.

تسلل وملاحقة قانونية
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن النيابة العامة بيانها الذي أكد استكمال التحقيقات مع المجموعة المتسللة، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بمساس أمن الدولة وانتهاك السيادة الحدودية لقاطع البلاد، قبل صدور قرار إحالتهم الرسمية للمحاكمة.

استنفار أمني حدودي
وتأتي هذه الإحالة في ظل إجراءات أمنية مشدودة تفرضها الأجهزة المختصة في دولة الكويت لحماية الحدود البحرية والبرية، ومواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي أو تهريب العناصر المشبوهة.


