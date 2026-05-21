وزير الأشغال يعلن قرب انتهاء عطاء غور نميرة

ساعتين ago
وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، سير العمل في مشاريع حمايات جسور منطقة البحر الميت، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق الأكثر عرضة للسيول، بما يضمن تحسين السلامة المرورية لمرتادي هذه الطرق الحيوية.
وشملت جولة الوزير الميدانية متابعة أعمال الحمايات المنفذة لمداخل ومخارج عدد من الجسور الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها جسر زرقاء ماعين، جسر شقيق، جسر الموجب، وعبارة السمار، حيث اطلع عن كثب على تقدم سير العمل في هذه المواقع التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية فيها نحو 70%.
ووجه أبو السمن الكوادر الفنية والهندسية المشرفة إلى ضرورة تعزيز هذه الحمايات بشكل جذري ومستدام، استناداً إلى طبيعة موجات السيول التي شهدتها المملكة في الأشهر الماضية، لضمان استقرار الطريق وثباتها أمام أي ظروف مستقبلية، مشدداً في الوقت ذاته على حتمية رفع جاهزية مشاريع الحمايات وزيادة قدرتها على تحمل العوامل الجوية القاسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، شملت الجولة التفقدية طريق “غور نميرة” الذي كان قد تعرض في شهر كانون الأول الماضي لانجرافات جراء السيول، حيث وصل عمق الانجراف حينها إلى أكثر من 10 أمتار وبطول بلغ 70 متراً، حيث أعلن الوزير أن عطاء إعادة إنشاء الطريق شارف على الانتهاء بعد أن تم طرحه والعمل عليه وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانهيارات، مشيداً بالدعم والتمويل المقدم من شركة البوتاس العربية الذي أسهم في تسريع وتيرة العمل وإعادة تأهيل هذا الشريان الحيوي بكفاءة عالية.


