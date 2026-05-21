وزير البيئة: 53 ألف مخالفة للإلقاء العشوائي و300 كاميرا لرصد المخالفين خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الوزارة نفذت 1018 حملة نظافة في مختلف محافظات المملكة منذ إطلاق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات قبل خمسة أشهر، بمشاركة نحو 42 ألف متطوع وطالب وشاب وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

وقال سليمان الخميس، إن الحملات أسفرت عن جمع 340 طناً من النفايات من الغابات والمتنزهات والمواقع السياحية، إلى جانب توزيع 2275 حاوية معدنية كبيرة و1250 حاوية بلاستيكية وأكثر من 4300 سلة نفايات معدنية معلقة، بالإضافة إلى 1000 حاوية فرز للنفايات داخل المدارس.

وأوضح أن الوزارة وزعت كذلك 80 ألف كيس نفايات مخصص للسيارات و120 ألف كيس قابل للتحلل، ضمن جهود تعزيز السلوك البيئي المسؤول والحد من رمي النفايات من المركبات وفي الأماكن العامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ركبت وشغلت 300 كاميرا في مختلف مناطق المملكة لرصد مخالفات الإلقاء العشوائي، مؤكداً تسجيل 53 ألف مخالفة منذ بداية البرنامج وحتى منتصف أيار، بينها 37 ألف مخالفة مرتبطة بإلقاء النفايات من المركبات.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى البيئية عبر الرقمين 117 و119 إضافة إلى خدمة “واتساب” لاستقبال البلاغات المصورة، لافتاً إلى قرب إطلاق نظام إلكتروني مؤتمت للمخالفات البيئية.

وفيما يتعلق بخطط المرحلة المقبلة، كشف سليمان عن توجه وزارة الإدارة المحلية لتوزيع 7 آلاف حاوية معدنية و12 ألف حاوية بلاستيكية إضافية، إلى جانب 42 ألف سلة معلقة و250 ألف كيس نفايات قابل للتحلل، فضلاً عن تجهيز 1.35 مليون كيس نفايات للسيارات بهدف تغطية جميع مركبات المملكة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق مبادرات جديدة بالشراكة مع مؤسسات رسمية وخاصة، من بينها مبادرة “شارع سكني نظيف” و”شارع تجاري نظيف” بالتعاون مع غرف التجارة، إضافة إلى مبادرة “حيّنا أنظف” بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومبادرات “الصيدلية الخضراء” و”المطعم الأخضر” لتشجيع تقليل استخدام البلاستيك.

وفي ملف إدارة النفايات، أوضح سليمان أن العاصمة عمّان تشهد تحولاً نحو نموذج جديد لإدارة النفايات من خلال ثلاث شركات متخصصة، مع إنشاء ستة مراكز لاستقبال وفرز النفايات، بهدف الوصول إلى نموذج “صفر نفايات” في المكبات.

وبيّن أن نسب فرز النفايات في الأردن ما تزال متواضعة، إذ تتراوح بين 7% و16% بحسب الدراسات، مؤكداً وجود فرص اقتصادية كبيرة في قطاع إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

كما أعلن الوزير عن خطة حكومية تدريجية لفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الأكياس القماشية والورقية القابلة لإعادة الاستخدام، مشيراً إلى تخصيص مليون دينار لإنتاج أكياس قماشية بالتعاون مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج “التشغيل البيئي”.

وشدد سليمان على أن النظافة “مسؤولية وطنية مشتركة”، مؤكداً أن تحسين المشهد البيئي ينعكس مباشرة على صورة الأردن السياحية والاقتصادية وجودة الحياة في المدن والمناطق السكنية.