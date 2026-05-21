ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، رئيسة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوليا كلوكنر، الخميس، في برلين.
وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
وعلى الصعيد الإقليمي، حذر سموه من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة، وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية وصون أمن الدول العربية.
وأكد سمو ولي العهد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس، وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.


