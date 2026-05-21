ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو

وطنا اليوم:ارتفعت القيمة السوقية لمدافع المنتخب الوطني يزن العرب إلى مليون يورو، بعدما كانت تبلغ 900 ألف يورو، وفق أحدث تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص بإحصائيات اللاعبين والقيم السوقية.

وأصبح العرب ثالث لاعب أردني تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليون يورو، بعد موسى التعمري ويزن النعيمات، في دلالة على الحضور المتصاعد للاعبين الأردنيين في الملاعب الخارجية، والظهور الفني المميز لعناصر المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع، انعكاسا للمستويات الفنية التي يقدمها مع المنتخب الوطني وناديه الكوري الجنوبي سيؤول، إلى جانب الأداء المستقر الذي ظهر به خلال مشاركاته المحلية والقارية والدولية.