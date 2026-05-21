تحديثات جديدة على تطبيق سند منها تجديد رخص القيادة وحجز الأضاحي

وطنا اليوم:أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن إضافة حزمة خدمات وتحديثات جديدة على تطبيق “سند”، في إطار مواصلة تطوير الخدمات الرقمية بما يواكب احتياجات المواطنين ويدعم مسار التحول الرقمي في الأردن.
وقال سميرات، في منشور عبر منصة إكس، إن الحكومة مستمرة في إضافة خدمات وتحسينات جديدة على التطبيق.
وتضمنت أبرز التحديثات الجديدة على تطبيق “سند” لشهر أيار؛ (تجديد رخصة القيادة، إعادة تعيين الرقم السري الإلكتروني (PIN CODE)، إشعارات تجديد الجوازات والرخص، نافذة حجز الأضاحي، صندوق البريد الرقمي، مسقفات أمانة عمّان، تخصيص الصفحة الرئيسية، نافذة أوقات الصلاة، تحسين رخص المركبات، استبيان رضا المواطنين، التأمين العسكري وبطاقة الخدمة للجالية السورية).
وتأتي التحديثات الجديدة ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتوسيع الخدمات المقدمة عبر تطبيق “سند”.


