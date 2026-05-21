أمطار وعواصف في بلاد الشام على أبواب الصيف

وطنا اليوم:شهدت مناطق واسعة من بلاد الشام خلال الساعات الماضية تأثرها بمنخفض جوي متأخر ونادر بالنسبة لهذا الوقت من العام، جلب معه أمطارًا غزيرة وانخفاضًا كبيرًا على درجات الحرارة، في مشهد غير معتاد خلال الأيام الأخيرة من فصل الربيع أرصاديًا، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بموجات حارة وأجواء شبه صيفية.

أمطار غزيرة وسيول في شمال وغرب سوريا

وتعرضت مناطق واسعة من شمال وغرب سوريا لهطولات مطرية كثيفة، شملت محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من إدلب وحلب، حيث تشكلت السيول في بعض المناطق نتيجة غزارة الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وفيديوهات تظهر تدفق المياه في الشوارع والأحياء المنخفضة، وسط تسجيل أضرار مادية متفاوتة وتعطل للحركة في بعض الطرقات، خاصة في المناطق الساحلية والجبلية.

كما ترافقت الحالة الجوية مع نشاط واضح على الرياح وأجواء باردة نسبيًا مقارنة بالمعدلات المعتادة لهذا الوقت من شهر أيار، ما أعاد للأذهان أجواء الشتاء في توقيت يُعد استثنائيًا من الناحية المناخية.

تأثيرات امتدت إلى لبنان وفلسطين والأردن

ولم تقتصر تأثيرات المنخفض الجوي على سوريا فقط، بل امتدت الأمطار إلى أجزاء من لبنان، إضافة إلى مناطق في شمال فلسطين والضفة الغربية، حيث شهدت مدن مثل بيت لحم والقدس ورام الله هطولات مطرية متفرقة، ترافقت مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

وفي الأردن، تأثرت أجزاء من شمال المملكة بالحالة الجوية، خاصة مناطق محافظة عجلون، التي شهدت أمطارًا متفرقة وأجواء باردة وغائمة على غير المعتاد في هذه الفترة من السنة.

ظاهرة نادرة في هذا التوقيت

يُذكر بأن تأثر المنطقة بمنخفضات جوية ممطرة خلال الثلث الأخير من شهر أيار يُعد أمرًا نادرًا نسبيًا، خاصة عند مقارنته بالسنوات الماضية التي تميزت غالبًا بموجات حر مبكرة وسيطرة الأجواء الحارة والجافة.

وساهمت الكتل الهوائية الباردة القادمة من شرق أوروبا والبحر المتوسط هذا العام في إبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية، مع استمرار فرص تشكل السحب الركامية والأمطار في بعض المناطق.