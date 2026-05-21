مكيف متنقل لزعيم روحي بالهند

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع التواصل فيديو أظهر الزعيم الديني الهندي الذي يدعي النبوة سانت رامبال يسير حافيا في أحد المعابد يرافقه عدد من الأشخاص يحملون مكيّفا نقالا لحمايته من وطأة الحر.
الفيديو، الذي أعاد نشره رجل الأعمال هارش جوينكا معلقا بسخرية: “هكذا يتنزه باباواتنا في الحر. مع هذا الجمهور المروحي، يبدو منعشا للغاية”، أثار انقساما حادا بين المتابعين.
فبينما رأى منتقدون أن المشهد يعكس ترفا غير مبرر، دافع آخرون عن الموقف معتبرين أن توفير وسائل تبريد إضافية لشخص مسن في درجات حرارة قياسية أمر مفهوم.
وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مشيرين إلى الجوانب الإنسانية لأنشطة رامبال، حيث كتب أحد المدافعين: “الناس يسارعون للحكم على السطح، لكن القليلين يرون الأسر المحتاجة التي حصلت على منازل، والطلاب الذين تلقوا التعليم والدواء”.
في المقابل، علق ساخرون قائلين: “إذا كان لدينا تكييف في مكاتبنا، فلماذا لا يُسمح لبابا باستخدام حل محلي للتبريد؟”، بينما أكد آخرون أن كون الشخص زعيما روحانيا لا يعني بالضرورة التخلي عن كل وسائل الراحة المادية.
تجدر الإشارة إلى أن سانت رامبال قام بأخذ المكيف معه لدى انتهاء الزيارة.
ويأتي انتشار هذا الفيديو في وقت تشهد فيه المنطقة موجات حر غير مسبوقة، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول حدود التنعم بالراحة بالنسبة للشخصيات الدينية.


