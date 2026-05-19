صوت الأردن عمر العبداللات يطلق “هينا جينا” دعماً للنشامى بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم – احتفاءً بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم، أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، أغنية وطنية خاصة بعنوان “هينا جينا” بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، في خطوة تعبر عن اعتزازهم بالنجاح الرياضي الذي وحّد الأردنيين، ووضع الأردن للمرة الأولى على خريطة كأس العالم.

وتحمل الأغنية طابعاً أردنياً أصيلاً يعكس تفاصيل الهوية والثقافة المحلية، من خلال تسليط الضوء على الأجواء الاحتفالية التي عاشها الأردنيون بما في ذلك اللمة العائلية وكرم الضيافة، إلى جانب إبراز مشاهد الحماس والتفاعل الشعبي الكبير مع المنتخب الوطني في مختلف محافظات المملكة.

وشارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع الفنان عمر العبداللات نجما المنتخب الوطني يزن النعيمات وعلي علوان، في مشاهد جسّدت حالة الفخر والدعم الشعبي الكبير الذي رافق مسيرة “النشامى” نحو المونديال، إلى جانب إبراز أجواء الاحتفال التي عمّت أنحاء المملكة.

وأكد البنك الأردني الكويتي أن تأهل “النشامى” إلى كأس العالم يمثل محطة تاريخية مشرّفة للأردن، مشيراً إلى حرصه على مواكبة الإنجازات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز روح الانتماء والفخر الوطني، انطلاقاً من دوره كشريك فاعل في المجتمع الأردني. كما يعكس هذا العمل الفني التزام البنك المستمر بدعم الطاقات والمواهب الأردنية، وإبراز الصورة الإيجابية للأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عن سعادته بإطلاق هذا العمل الكبير الخاص بالمنتخب الوطني ليكون رسالة فخر وتحفيز تواكب هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكداً أن العمل جاء ونُفذ بعناية كبيرة، حيث كُتبت الكلمات بتمعّن وبمفردات أردنية تنسجم مع الحدث وتتغنى بالأردن والأردنيين.

وأضاف أنه قام بتلحين الكلمات بصيغة جديدة ومختلفة عن باقي الأغاني، من خلال دمج الآلات والروح والهوية الأردنية مع الآلات والموسيقى العالمية بأسلوب بسيط يحمل طابع “السهل الممتنع” ، فيما جاء التوزيع الموسيقي للموزع الكبير عمر صباغ ليمنح الأغنية طابعاً عالمياً مميزاً ، عبر مزج الموسيقى والإيقاعات الأردنية بالموسيقى العالمية وتحويلها إلى عمل فني بروح عالمية

كما أعرب صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تربطه بـ البنك الأردني الكويتي، والتي سيتم من خلالها إطلاق العديد من الأعمال الفنية والوطنية التي تعكس الهوية الأردنية وتعزز من حضورها محلياً وعالمياً، واختتم العبداللات حديثه بالقول: “إن شاء الله القادم أفضل”.

وتم إطلاق الأغنية عبر المنصات الرقمية للبنك وللفنان عمر العبداللات ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تهدف إلى مشاركة الأردنيين فرحة هذا الإنجاز الوطني التاريخي .

https://youtu.be/ku7zTeNnbgE