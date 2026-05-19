فرع الجامعة الأردنية في العقبة يعتمد التعليم عن بُعد يومي الأربعاء والخميس

وطنا اليوم – امين المعايطه
بناءً على قرار رئيس الجامعة الأردنية معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات، يعتمد فرع الجامعة الأردنية في العقبة نظام التعليم “عن بُعد” للطلبة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 أيار 2026، حيث ستُعقد جميع المحاضرات إلكترونياً عبر المنصات التعليمية المعتمدة في الجامعة، مع الإبقاء على الامتحانات وجاهياً في مواعيدها المحددة مسبقاً.
وأكدت الجامعة أن القرار يقتصر على الطلبة فقط، فيما يستمر الدوام الوجاهي للإداريين والموظفين في مختلف الكليات والدوائر ضمن ساعات العمل الرسمية المعتادة، بما يضمن استمرارية سير العمل وإنجاز المهام الإدارية كالمعتاد.


