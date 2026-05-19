بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

اللواء المتقاعد انور الطراونة يكتب: احملوا رتبكم بأمانة الأنبياء وبأس الأوفياء

ساعتين ago
اللواء المتقاعد انور الطراونة يكتب: احملوا رتبكم بأمانة الأنبياء وبأس الأوفياء

كتب اللواء المتقاعد انور الطراونة

يا رفاقَ السلاحِ والعرين، ها هي “مؤتةُ” التاريخِ والشهادة تسكبُ في عروقكم ذات العنفوان الذي صاغَ رتبنا وخطّ شيبنا في ميادين الشرف. خروجكم اليوم ليس مجرد عرضٍ عسكري، بل هو زئيرُ أمةٍ يتجدد في سواعدكم الأبية، وإعلانٌ بأن راية الأردن ستبقى عصيّةً على الانكسار.

فمباركٌ لكم هذا التخرجُ المبارك، ومباركٌ للوطنِ هذا الفوجُ المغوار الذي ينضمُّ إلى خنادق البذل والعطاء، لتبقوا كما أرادتكم قيادتنا الهاشمية الحكيمة، قرّةَ عينِ جلالة الملك المفدى، وسياجاً منيعاً يحمي المنجزات ويصون الحمى العربي الأصيل تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة.

احملوا رتبكم بأمانة الأنبياء وبأس الأوفياء، فأنتم اليوم درعُ الضعيفِ وسيفُ الحقِّ القاطع، وعهدُنا الذي لا يموت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:55

صوت الأردن عمر العبداللات يطلق “هينا جينا” دعماً للنشامى بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

00:35

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن

22:57

فرع الجامعة الأردنية في العقبة يعتمد التعليم عن بُعد يومي الأربعاء والخميس

22:00

الأردن يوسع حضوره السياحي عالمياً عبر فعاليات ترويجية في عدة عواصم دولية

21:59

وصية السلف إلى الخلف

20:37

الإمارات بمجموعة قطر والبحرين واليمن في “خليجي 27”

20:31

“رعاية المسنين” محاضرة  في مدرسة ماعين الثانوية الشاملة للبنات

20:27

تحويل دوام طلبة الاردنية عن بعد الأربعاء والخميس

20:25

تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

20:22

التربية : بدأنا مشروع الرقمنة في 15 مدرسة بالعاصمة

20:17

إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية (أسماء)

20:14

تراجع كبيرة بالتخليص على المركبات الكهربائية في الأردن

وفيات
وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026