مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الغزو والزيود / بني حسن.

*ففي منطقةالوهادنة، في محافظة عجلون*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد سليم الغزو، عضو المحكمة الدستورية سابقا وعميد كلية الحقوق سابقا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغزو، سائلاً العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

*وفي منطقة غريسا بمحافظة الزرقاء* نقل العيسوي ، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة زهر سعيد الزيود، أرملة المرحوم الحاج مقبل المعلى الزيود ووالدة النائب السابق نواف الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الزيود وعموم عشائر قبيلة بني حسن. سائلاً المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.