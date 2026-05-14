ساعة واحدة ago
التنمية: ضبط 915 متسولًا الشهر الماضي

وطنا اليوم:‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر نيسان الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.
‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الخميس، أنها استقبلت 8247 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 172 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 143 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و 1485 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 45 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 30 طفلاً، بالإضافة إلى ترخيص 6 حضانات جديدة.
‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية – إدارة حماية الأسرة والأحداث 252 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 243 حدثاً، استفاد منهم 93 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 25 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 854 مستفيدًا ومستفيدة.
‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت 6 هيئات مؤقتة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 11 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 12 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 6 جمعيات.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5975 جمعية، حيث جرى تسجيل 14 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 117 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 41 جمعية.
كما أوضحت، أن مديرية الشؤون القانونية في الوزارة أحالت إلى الجهات القضائية عدداً من الجهات والأشخاص قاموا بجمع التبرعات بدون ترخيص، ومن بينها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بنشر حالات إنسانية لغايات جمع التبرعات، خلافاً لأحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 ونظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025، وقد صدرت أحكام قضائية بحق 11 جهة/شخص منها، وهناك 6 قضايا منظورة بهذا الخصوص لدى الجهات القضائية.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 506 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 915 متسولا ومتسولة.
وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 42.129 أسرة، ومن برنامج الدعم النقدي الموحد تخصيص 2.123 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 210 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 100%.


