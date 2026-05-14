شاهد : طفلة تخرج ثعبانًا ضخمًا من حقيبتها المدرسية

وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو متداول لتلميذة إندونيسية حالة من الذهول والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تخرج ثعبانًا ضخمًا من حقيبتها المدرسية بكل هدوء، لتقدمه إلى والدها كحيوان أليف، في مشهد يحبس الأنفاس.
المقطع الذي نشرته صفحة seasia.news المتخصصة بأخبار جنوب شرق آسيا عبر “إنستغرام”، أظهر الطفلة وهي تتعامل مع الزاحف الضخم دون أي علامات خوف، مما يعكس طبيعة الحياة في بعض المجتمعات الريفية الإندونيسية، حيث يألف السكان المحليون التعامل مع الأنواع غير السامة من الثعابين كجزء من البيئة المحيطة.

جدل حول حقيقة الفيديو
وفور انتشار الفيديو، شكك الكثير من المتابعين في صحته، مرجحين أن يكون نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) نظرًا لغرابة المشهد ودقة التفاصيل. إلا أن الصفحة الإخبارية حسمت الجدل بتأكيدها أن الفيديو حقيقي تمامًا، مشددة على سياستها الصارمة التي تمنع نشر أي محتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
يذكر أن الفيديو حصد مئات آلاف المشاهدات، مع تعليقات تراوحت بين الإعجاب بشجاعة الطفلة وبين القلق من مخاطر التعامل مع هذه الكائنات مهما بلغت درجة الألفة معها

 


