المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وطنا اليوم:اقتحم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، برفقة مستوطنين، وفقا لمحافظة القدس.

وقالت محافظة القدس، إنّ بن غفير رفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن بن غفير قام بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته تزامنا مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.