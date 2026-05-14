بعد تأكيد الصحة تزويد مركز صحي ماعين بحهاز الأشعة والأجهزة الأخرى رابطة شباب ماعين تلغي اجتماعاً كان مقرراً لها مساء اليوم

وطنا اليوم – عطيه النجادا –

ألغت رابطة شباب ماعين اجتماعاً كان مقرراً لها مساء اليوم الخميس بعد تأكيد مدير مديرية صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح بتزويد مركز صحي ماعين بحهاز الأشعة والأجهزة الأخرى حال استلامها من الوكيل المعتمد.

وقالت الرابطة في بيانٍ لها اليوم الخميس أنه بناءً على تصريحات مديرة مديرية صحة مادبا الدكتور اماني الفرح والتي التزمت فيها بالمطالب التي تحقق فحو الاجتماع وبناء عليه تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر ان ينعقد اليوم الخميس بناء على الاجراءات والوعود من الجهات المختصه الدارجة في الاتجاه الصحيح شاكرين لكم حسن تعاونكم والله ولي التوفيق.

بدورها أكدت الدكتورة الفرح انه سيتم خلال المنتصف الثاني من العام الحالي تزويد مركز صحي ماعين بجهاز الأشعة البالغ كلفته 85 الف دينار وانه يتوفر في المركز الصحي غرفة لهذا الجهاز كما سيتم تزويد المركز بجهاز سحب الدم وجهاز للاترا ساوند وكرسي الاسنان وعيادة الاسنان.

وأضافت الدكتورة الفرح في تصريح خاص ل “وطنا اليوم” الاخباري أن السبب في تأخير احضار هذه الأجهزة يعود إلى وجود خلاف بين وزارة الصحه والمنحة الأوروبية ( WHO) لعدم وجود وكيل في الأردن لاستلام هذه الأجهزة وأن وزارة الصحة رفضت استلامها إلى حين تحديد وكيل من أجل استلامها حيث أن هذه الأجهزة موجوده خارج الأردن في المانيا وإيطاليا.

وأكدت أن الخدمات الصحية والاختصاصات الطبية ومختبر الدم موجودة بالأصل في المركز الصحي.

وكانت رابطة شباب ماعين أصدرت بياناً بخصوص مركز صحي ماعين ودعوا أهالي ماعين للاجتماع اليوم الساعة السابعة مساءً في منزل السيد اياد عرار الحميمات بماعين استنكروا فيه توجه وزارة الصحة بإفتتاح مركز صحي ماعين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للمركز والتي استمرت ما يزيد عن الخمسة أشهر رغم عدم اكتمال العطاء وعدم جاهزيته لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

كما أكدت الرابطة في بيانها أنه لم يتم اضافة أي توسعة للمركز بهدف استحداث مختبر متكامل وجهاز للأشعة كان من المفروض أن يكون ضمن العطاء.

وطالبت الرابطة وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والعمل فوراً على استكمال العطاء وتجهيز المركز بكافة الخدمات الطبية الأساسية قبل أي افتتاح رسمي، وعلى رأسها المختبر المتكامل وقسم الأشعة والكادر الطبي المؤهل.

وكانت مدير مديرية صحة مادبا الدكتوره أماني الفرح صرحت سابقاً وقبل البدء بأعمال الصيانة للمركز الصحي بأن كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار من المنحه الاوروبيه WHO صيانة شامله مع تزويد المركز بأجهزه حديثه وجديده وتبليط مع دهان مع حمامات مع مطابخ مع أجهزة وليست فقط صيانه بنيه تحتيه.

وأكدت الدكتورة الفرح أن مركز صحي ماعين الشامل وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي تبدأ من الصفر وتستمر ٩٠ يوماً سيكون مركز صحي راقٍ ومستوى عالٍ من الجاهزية التي تليق بالمرض والمراجعين إضافة إلى توفير الأجهزة كجهاز الأشعه والبالغ قيمته ٨٥ الف دينار وفتح قسم اشعه حيث انه لا يوجد في مركز صحي ماعين قسم للاشعة.