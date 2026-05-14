ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.65% خلال الثلث الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من العام الحالي، حيث بلغ 2.49% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وبلغ 0.70% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع آذار الذي سبقه من نفس العام.

وبلغ التضخم للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ التضخم خلالها 1.97%.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 23.64%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 15.26%، و “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.40%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 7.25%، و” التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 4.71%، في حين تراجعت أسعار مجموعة ” الأجهزة المنزلية ” بنسبة (2.95%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (2.09%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (1.53%)، و “خدمات صيانة المسكن” بنسبة (1.09%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 34.06%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.39%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 10.74%، و” الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 4.73%، و” التبغ والسجائر” بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات “اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الوقود والإنارة”، و”المشروبات والمرطبات” تراجعا بنسبة 4.85% و3.04% و1.11% و1.11% على التوالي.