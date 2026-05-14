بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.65% خلال الثلث الأول من العام الحالي

ساعتين ago
Ecommerce Business Growth And Retail Tax Inflation

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من العام الحالي، حيث بلغ 2.49% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وبلغ 0.70% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع آذار الذي سبقه من نفس العام.
وبلغ التضخم للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ التضخم خلالها 1.97%.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 23.64%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 15.26%، و “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.40%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 7.25%، و” التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 4.71%، في حين تراجعت أسعار مجموعة ” الأجهزة المنزلية ” بنسبة (2.95%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (2.09%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (1.53%)، و “خدمات صيانة المسكن” بنسبة (1.09%).
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 34.06%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.39%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 10.74%، و” الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 4.73%، و” التبغ والسجائر” بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات “اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الوقود والإنارة”، و”المشروبات والمرطبات” تراجعا بنسبة 4.85% و3.04% و1.11% و1.11% على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:38

مالك تلغراف و بوليتيكو : يجب أن تصبح أوروبا أكثر يهودية

15:32

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

15:30

الكشف عن سبب حالات التسمم في مدارس اليرموك النموذجية

15:18

المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

15:10

الأردن يرحب باتفاق يمني للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع

14:52

الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 104 أعوام

14:48

تحسبا للحرب.. “إسرائيل” ترفع حالة التأهب القصوى نهاية الأسبوع

14:47

بعد تأكيد الصحة تزويد مركز صحي ماعين بحهاز الأشعة والأجهزة الأخرى رابطة شباب ماعين تلغي اجتماعاً كان مقرراً لها مساء اليوم

14:44

حرب إيران ترفع أسعار تبديل زيوت السيارات في أمريكا

14:18

البدور في مستشفى حمزة : إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط على الصيدلية والمختبر

14:09

كابيتال بنك ينظم فعالية “مرحباً بالربيع” لتعزيز تجربة الموظفين ودعم المبادرات المجتمعية

14:01

أمانة عمّان تنفذ عددا من التحويلات المرورية المؤقتة

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026