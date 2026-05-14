غرفتا تجارة عمّان والتجارة الأوروبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص

وطنا اليوم: بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان والتجارة الأوروبية في الأردن، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء الشراكات الاقتصادية المستدامة.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها منصات فاعلة لدعم بيئة الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والدولية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام تطوير شراكات نوعية في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكداً أهمية البناء على اتفاقيات الشراكة القائمة وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأوروبية في الأردن في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني والأوروبي، ودعم الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وشدد على ضرورة تكثيف اللقاءات الاقتصادية وتنظيم الوفود التجارية والمعارض المتخصصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري

وأكد الحاج توفيق أهمية التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع الخاص الأوروبي واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين الأوروبيين للمشاركة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة

كما أكد الحاج توفيق أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الحكومة وغرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بشكل تشاركي لإعداد محتوى اقتصادي واستثماري متكامل يعكس الفرص النوعية التي يزخر بها الأردن في مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة تجهيز ملفات ومشاريع استثمارية واضحة وقابلة للترويج أمام المستثمرين والشركات الأوروبية خلال مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تدعم النمو وفرص التشغيل.

وأوضح أن غرفة تجارة عمّان تضع جميع إمكاناتها ومرافقها وخبراتها الفنية والإدارية بتصرف النقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، انطلاقاً من دورها في خدمة القطاع التجاري والخدمي ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تطوير أعمالها وتعزيز حضورها الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة المهندس محمد الصمادي، حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمّان، وتوسيع قنوات التواصل بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأشار الى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة دراسة متطلبات المستثمرين الأوروبيين وربطها بالخارطة الاستثمارية للمملكة.

وأضاف الصمادي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص الأردني والأوروبي، والعمل على تحويل العلاقات الاقتصادية إلى شراكات عملية واستثمارات حقيقية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، ويتميز بموقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة والتجارة والخدمات، مشيراً إلى أهمية تسويق قصص النجاح والاستثمارات القائمة في المملكة أمام المستثمر الأوروبي، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين مؤسسات القطاع الخاص الأردني والأوروبي، والعمل بروح الفريق والشراكة التكاملية بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وبناء علاقات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.

وشددوا على أهمية تكامل الأدوار بين غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاح مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، من خلال استقطاب أوسع مشاركة ممكنة من الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتنظيم لقاءات قطاعية متخصصة تسهم في بناء شراكات عملية وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

كما أكدوا أهمية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات والتجارب الأوروبية، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية مع غرف التجارة ومؤسسات الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية ويعزز فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات والتعليم والتدريب.

وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وأمين صندوق الغرفة خطاب البنا واعضاء مجلس الادارة وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، فيما شارك من جانب غرفة التجارة الأوروبية أعضاء مجلس الإدارة احمد السلاخ، محمد القريوتي، رائد البيطار، محمد الرفاعي، أنور عبيدات، بلال شاور، وحسام صالح.