كابيتال بنك ينظم فعالية “مرحباً بالربيع” لتعزيز تجربة الموظفين ودعم المبادرات المجتمعية

ساعة واحدة ago
وطنا اليومأقام كابيتال بنك في مقره الرئيسي فعالية بعنوان “مرحباً بالربيع”، جمعت الموظفين في أجواء ربيعية تفاعلية هدفت إلى تعزيز التواصل وروح الفريق ضمن بيئة عمل إيجابية وحيوية.
وتضمنت الفعالية بازاراً بالتعاون مع مركز “روح الشرق” الذي يهدف لتمكين المراهقين والشباب ذوي الإعاقة. وقد عرض البازار منتجات يدوية من إبداع أشخاص من ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الفعالية كخطوة تعكس دعم البنك للمواهب المحلية ومبادرات الشمولية المجتمعية. كما شملت الفعالية تقديم القهوة والضيافة وتوزيع الورود على الموظفين، في أجواء ودية هدفت إلى تعزيز تجربة الموظفين وإضفاء أجواء من التقدير والتفاعل داخل مكان العمل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود كابيتال بنك المستمرة في ترسيخ ثقافة عمل محفّزة تولي اهتماماً حقيقياً بتجربة الموظف، إلى جانب دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.


