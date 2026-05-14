الوطني لمستقبل الاستثمار العقاري يناقش التحول الرقمي ويستعرض منصة “عقاراتي X”

وطنا اليوم – انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال “الملتقى الوطني لمستقبل الاستثمار والتطوير العقاري في الأردن”، تحت رعاية معالي المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية واستثمارية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب نخبة من خبراء التطوير العقاري والتكنولوجيا والاستثمار.

وأقيم الملتقى بتنظيم من شركة تكنولوجيا المستقبل للاستثمار والتطوير العقاري، وبالتعاون مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، وسط حضور لافت من المستثمرين والمطورين العقاريين وشخصيات اقتصادية وإعلامية.

وناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري في الأردن، أبرزها تحديات السيولة، والتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير السوق العقاري ورفع كفاءته التشغيلية والاستثمارية.

وأكد المتحدثون أن القطاع العقاري الأردني يقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب أدوات أكثر حداثة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشددين على أهمية بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على التنظيم والوضوح والتقنيات الرقمية الحديثة.

وشهد الملتقى استعراض الرؤية المستقبلية لمنصة “عقاراتي X” باعتبارها نموذجاً حديثاً للاستثمار العقاري الرقمي، يهدف إلى إعادة صياغة تجربة الاستثمار العقاري من خلال الملكية الموثقة، والإدارة الرقمية، ورفع مستويات الشفافية، وتقديم حلول استثمارية مرنة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال مجدي أبو جابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المستقبل للاستثمار والتطوير العقاري، إن منصة “عقاراتي X” تمثل توجهاً جديداً نحو بناء منظومة عقارية أكثر تطوراً وكفاءة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والوضوح في إدارة الاستثمار العقاري.

وأضاف أبو جابر أن المرحلة المقبلة ستشهد الانطلاق الرسمي للمنصة، والتي تهدف إلى تقديم تجربة استثمار عقاري حديثة تجمع بين التكنولوجيا والإدارة الاحترافية والمرونة، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في القطاع العقاري.

كما ناقش الحضور أهمية تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المستثمر، ورفع جودة الخدمات والمحتوى العقاري، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتحريك السوق العقاري بصورة أكثر استدامة.

وأكد منظمو الملتقى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية، دعماً لتطوير القطاع العقاري الأردني وتمكينه من مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.