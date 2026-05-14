مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الشعلان

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الشعلان بوفاة المرحومة ترفة جدعان مقحم المهيد، أرملة المرحوم الشيخ أنور فواز الشعلان، ووالدة فواز وممدوح ونايف.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الشميساني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل الشعلان الكرام وآل المهيد وعموم عشائر الرولة، ضارعاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 


وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026