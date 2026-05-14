بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تعويض 320 مزارعا متضررا من الأحوال الجوية الأخيرة بـ 200 ألف دينار

ساعة واحدة ago
تعويض 320 مزارعا متضررا من الأحوال الجوية الأخيرة بـ 200 ألف دينار

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة، صائب الخريسات، أن الوزارة ومن خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية، قامت بتعويض نحو 320 مزارعا تضرروا جراء الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة نهاية العام الماضي 2025 وبداية العام الحالي 2026، والمتمثلة بهطول أمطار غزيرة أدت إلى تشكل السيول، إضافة إلى هبوب رياح شديدة، وكذلك الصقيع مما تسبب بخسائر في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وبيّن الخريسات، في بيان الوزارة الخميس، أن قيمة التعويضات بلغت نحو 200 ألف دينار، وشملت أضراراً لحقت بالأشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى نفوق أعداد من المواشي والنحل والأسماك، وتضرر البيوت البلاستيكية في عدد من محافظات المملكة، من بينها الكرك، والطفيلة، وإربد، ومعان ومادبا، ومناطق الأغوار الجنوبية، ودير علا، والشونة الجنوبية، ووادي السير، والجيزة، وذيبان، وكفرنجة، والشونة الشمالية.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عمليات حصر ميداني للأضرار الناتجة عن السيول والعواصف والصقيع التي تأثرت بها عدة محافظات، حيث تم تعويض المزارعين المتضررين وفقاً لحجم الأضرار، وبما ينسجم مع الأسس المعتمدة في نظام تعويض المتضررين، ويضمن العدالة والشفافية في دعم المزارعين .
وأكد الخريسات أن الوزارة مستمرة في الوقوف إلى جانب المزارعين، انطلاقاً من دورها في حماية القطاع الزراعي وضمان استدامته،حيث يشكل صندوق إدارة المخاطر الزراعية أداة رئيسية في التخفيف من آثار المخاطر الطبيعية على القطاع الزراعي، ودعم استمرارية الإنتاج والحد من خسائر المزارعين.
وأضاف أن التعويضات تُصرف وفقاً لأحكام نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية، والذي يشمل مجموعة من المخاطر الطبيعية التي تؤثر على الثروة النباتية والحيوانية، بما في ذلك السيول، والعواصف، والصقيع، والأمطار الغزيرة، والبرد، والآفات الزراعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:49

الوطني لمستقبل الاستثمار العقاري يناقش التحول الرقمي ويستعرض منصة “عقاراتي X”

16:51

التنمية: ضبط 915 متسولًا الشهر الماضي

16:46

الفراية يتفقد جاهزية مركز حدود العمري استعدادا لموسم الحج والصيف

16:33

تهنئة وتبريك للمهندس مناف صالح البراري بتخرجه من جامعة الأمير ادوارد في كندا وحصوله على البكالوريوس في تخصص هندسة التصميم المستدام بتقدير امتياز

16:11

الأردن يدين اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى

16:02

شاهد : طفلة تخرج ثعبانًا ضخمًا من حقيبتها المدرسية

15:42

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية

15:38

مالك تلغراف و بوليتيكو : يجب أن تصبح أوروبا أكثر يهودية

15:32

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

15:30

الكشف عن سبب حالات التسمم في مدارس اليرموك النموذجية

15:18

المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

15:10

الأردن يرحب باتفاق يمني للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026