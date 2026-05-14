التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية المقدمة من الحكومة الماليزية لبرنامج الماجستير للعام الجامعي المقبل.
وتستهدف هذه المنح الطلبة الراغبين في الدراسة بتخصصات مختلفة، موفرة لهم فرصة تعليمية متميزة في بيئة أكاديمية دولية، مع تغطية شاملة للتكاليف الأساسية.
تتضمن هذه المنحة مزايا مالية ولوجستية كاملة، حيث تغطي الحكومة الماليزية الرسوم الدراسية للمقبولين، بالإضافة إلى تقديم راتب شهري لتغطية نفقات المعيشة، وتوفير تذاكر طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين البلدين وتطوير الكفاءات العلمية الشابة.
من الناحية التنظيمية، وضعت الوزارة شروطا محددة للقبول، منها ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسة وأربعين عاما، وإثبات إتقان اللغة الإنجليزية عبر امتحانات “آيلتس” أو “توفل”، أو تقديم وثيقة تثبت أن الدراسة في مرحلة البكالوريوس كانت بالإنجليزية.
وقد حددت الوزارة يوم الثاني عشر من حزيران لعام ألفين وستة وعشرين كموعد نهائي لتقديم الطلبات إلكترونيا.
ختاما، شددت الوزارة على ضرورة تأكد الطلبة من أن الجامعات الماليزية التي يختارونها معترف بها رسميا في الأردن، مع الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية المحدثة لعام ألفين وخمسة وعشرين.
وتهدف هذه الملاحظات إلى ضمان قانونية الشهادات التي سيحصل عليها الطلبة وتسهيل إجراءات اعتمادها فور عودتهم إلى المملكة


