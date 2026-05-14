30 دقيقة ago
الأردن يرحب باتفاق يمني للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع

وطنا اليوم:رحّب الأردن، الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 مُحتجَزا مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عُقدت في عمّان خلال الأسابيع الماضية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي أنّ استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني.
وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم والإفراج عن أكبر عدد من المُحتجَزين منذ بداية الأزمة اليمنية.


