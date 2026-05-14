الفراية يتفقد جاهزية مركز حدود العمري استعدادا لموسم الحج والصيف

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الخميس، مركز حدود العمري، لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف.

وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية.

وبحث مع المعنيين، الإجراءات اللازمة، التي يمكن التسريع بتحقيقها، بهدف تحسين بيئة العمل ورشاقة الإنجاز وضمان راحة المسافرين، كما اطلع على مستويات الإنجاز التي جرى تنفيذها في مختلف مرافق المركز، بناءً على مخرجات الزيارات السابقة.

وفي سياق متصل، زار الوزير الفراية، مديرية قضاء الأزرق، والتقى بمدير القضاء ورئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة، مؤكدا ضرورة الحزم في تنفيذ القانون لمواجهة أي اعتداءات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنشآت غير المرخصة أو المخالفة لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.