الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 104 أعوام

وطنا اليوم:أثنت الملكة رانيا العبدالله على الإنجاز الطبي الذي حققته الطبيبة نانسي الرقاد، بعد نجاح عملية زراعة قرنية صناعية لمعمّرة أردنية تبلغ من العمر 104 أعوام.

وقالت الملكة رانيا، في تعليق عبر “إنستغرام”: صورة بيكبر فيها القلب… شكراً دكتورة نانسي، إنجاز يحمل علم ومحبة، معربةً عن فخرها بكل امرأة أردنية “تصنع الأمل بإيديها”.

وكانت الطبيبة نانسي الرقاد أعلنت، عبر حسابها، نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمّرة أردنية، ووصفت العملية بأنها “سابقة تاريخية”، مضيفة: “زراعة أضاءت قلوبنا قبل أن تضيء لها نور العتمة”