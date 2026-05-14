مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

8 دقائق ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان وزير الداخلية وتطوير القطاع العام والعين الأسبق، المرحوم مازن علي الساكت.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الساكت، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، مشيداً بما قدمه من خدمات جليلة للوطن خلال تسلمه العديد من المناصب القيادية؛ ولا سيما إسهاماته الجوهرية إبّان توليه حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة تطوير القطاع العام، فضلاً عن دورهِ وحضورهِ المقدّر في مجلس الأعيان، مؤكداً أن الأردن فقد برحيله قامة وطنية مخلصة، تفانت في خدمة القيادة الهاشمية والذود عن مصالح أبناء الأسرة الأردنية الواحدة.

 


وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026