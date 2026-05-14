تحسبا للحرب.. “إسرائيل” ترفع حالة التأهب القصوى نهاية الأسبوع

52 دقيقة ago
وطنا اليوم:نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، اليوم الخميس، أن “إسرائيل سترفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار ترامب استئناف الحرب”.
وبحسب الموقع، فإن “الحصار الأميركي يضغط على إيران وقد يجبرها على الاستسلام دون عمل عسكري”.
وقال المسؤولون إن “أحد خيارات ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز”.
وأضافوا أن “هناك خيارا آخر لترامب يتمثل بشن حملة قصف جديدة تركز على بنية إيران التحتية”


