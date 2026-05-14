بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

أمين عام حزب الأمة والنائب مشوقة يلتقون الهئية العامة لفرع الحزب في مرج الحمام وناعور

ساعتين ago
أمين عام حزب الأمة والنائب مشوقة يلتقون الهئية العامة لفرع الحزب في مرج الحمام وناعور

وطنا اليوم:عقد فرع مرج الحمام وناعور في حزب الأمة لقاءً موسعًا للهيئة العامة، بحضور الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا والنائب المهندس عدنان مشوقة، وبمشاركة عدد من كوادر الحزب وأعضاء الهيئة العامة، حيث جرى بحث جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والوطنية.

واستعرض الأمين العام المهندس وائل السقا آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأردن والأمة الإسلامية، إلى جانب توضيح الدوافع والتفاصيل المتعلقة بتغيير اسم الحزب، مع التأكيد على الحفاظ على هويته السياسية ورسالته القيمية ومنطلقاته الإصلاحية. كما دعا إلى التفاف كوادر الحزب وأبناء الشعب الأردني حول المصالح الوطنية العليا، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية والاستعداد للدفاع عن الوطن في مواجهة قوى الفساد والاستبداد داخليًا، وقوى الاحتلال والاستكبار خارجيًا.

وأكد السقا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، مشددًا على رفض كل أشكال الخطاب العنصري والفئوي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشكله من تهديد لوحدة المجتمع وتماسكه الوطني.

من جانبه، استعرض النائب المهندس عدنان مشوقة أداء الكتلة النيابية للحزب، مؤكدًا أن الكتلة لعبت دورًا متقدمًا وواضحًا في مختلف القضايا التي تهم المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالضغط على الحكومة لسحب أو تأجيل التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس انحيازها للشعب وخياراته.

وتضمن اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها رئيس الهيئة الإدارية للفرع جهاد العبيديين، فيما تولى تقديم اللقاء عضو الهيئة الإدارية مصطفى صقر، قبل فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، حيث تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات المطروحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:38

مالك تلغراف و بوليتيكو : يجب أن تصبح أوروبا أكثر يهودية

15:32

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

15:30

الكشف عن سبب حالات التسمم في مدارس اليرموك النموذجية

15:18

المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

15:10

الأردن يرحب باتفاق يمني للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع

14:52

الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 104 أعوام

14:48

تحسبا للحرب.. “إسرائيل” ترفع حالة التأهب القصوى نهاية الأسبوع

14:47

بعد تأكيد الصحة تزويد مركز صحي ماعين بحهاز الأشعة والأجهزة الأخرى رابطة شباب ماعين تلغي اجتماعاً كان مقرراً لها مساء اليوم

14:44

حرب إيران ترفع أسعار تبديل زيوت السيارات في أمريكا

14:18

البدور في مستشفى حمزة : إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط على الصيدلية والمختبر

14:09

كابيتال بنك ينظم فعالية “مرحباً بالربيع” لتعزيز تجربة الموظفين ودعم المبادرات المجتمعية

14:05

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.65% خلال الثلث الأول من العام الحالي

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026