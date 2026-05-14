أمين عام حزب الأمة والنائب مشوقة يلتقون الهئية العامة لفرع الحزب في مرج الحمام وناعور

وطنا اليوم:عقد فرع مرج الحمام وناعور في حزب الأمة لقاءً موسعًا للهيئة العامة، بحضور الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا والنائب المهندس عدنان مشوقة، وبمشاركة عدد من كوادر الحزب وأعضاء الهيئة العامة، حيث جرى بحث جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والوطنية.

واستعرض الأمين العام المهندس وائل السقا آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأردن والأمة الإسلامية، إلى جانب توضيح الدوافع والتفاصيل المتعلقة بتغيير اسم الحزب، مع التأكيد على الحفاظ على هويته السياسية ورسالته القيمية ومنطلقاته الإصلاحية. كما دعا إلى التفاف كوادر الحزب وأبناء الشعب الأردني حول المصالح الوطنية العليا، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية والاستعداد للدفاع عن الوطن في مواجهة قوى الفساد والاستبداد داخليًا، وقوى الاحتلال والاستكبار خارجيًا.

وأكد السقا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، مشددًا على رفض كل أشكال الخطاب العنصري والفئوي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشكله من تهديد لوحدة المجتمع وتماسكه الوطني.

من جانبه، استعرض النائب المهندس عدنان مشوقة أداء الكتلة النيابية للحزب، مؤكدًا أن الكتلة لعبت دورًا متقدمًا وواضحًا في مختلف القضايا التي تهم المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالضغط على الحكومة لسحب أو تأجيل التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس انحيازها للشعب وخياراته.

وتضمن اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها رئيس الهيئة الإدارية للفرع جهاد العبيديين، فيما تولى تقديم اللقاء عضو الهيئة الإدارية مصطفى صقر، قبل فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، حيث تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات المطروحة.