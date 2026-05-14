توقيع مذكرة تفاهم بين نايتل وسباركل وآيليفانت لدعم تطوير بنية تحتية رقمية دولية عبر المملكة

الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام GreenMed البحري

وطنا اليوم – في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، وتعمل على توفير مسار جديد مواز للمسار الذي جرى تنفيذه في مدينة العقبة، أعلنت شركة سباركل، المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل، ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية، وشركة آيليفانت، بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية (جرين ميد GreenMed) عبر المملكة، ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على دمج نظام GreenMed البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول لمنافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة.

ويُعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية، نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية BlueMed وBlue-Raman، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات.

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما: “يمتلك الأردن موقعاً استراتيجياً يؤهله ليكون مركزاً رئيساً لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويعكس هذا التعاون الدولي الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية، وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية”، مضيفاً “إن تمديد نظام GreenMed عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو : “تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في تطوير مشروع GreenMed، كما تعكس قوة التعاون المستمر مع نايتل وايليفانت.” وأضاف “إن توسعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها.” وحصل مشروع GreenMed على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج مرفق ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل، الطاقة، والخدمات الرقمية.

