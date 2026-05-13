خريطة جديدة لترامب تشعل الجدل.. فنزويلا تحت شعار الولاية 51

وطنا اليوم:بعد أن صرح مرارا بأنه يرغب في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية 51، بل ونشر أكثر من مرة خرائط لكندا عليها العلم الأميركي، ها هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرر الأمر وهذه المرة مع فنزويلا.
فقد نشر دونالد ترامب، على حسابه بموقع “تروث سوشيال” خريطة لشمال أميركا اللاتينية وعليها خريطة فنزويلا وعليها العلم الأميركي، باعتبارها الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة.
وكتب فوق خريطة فنزويلا كلمة “الولاية الـ51”.
ففي مارس الماضي، هنأ ترامب منتخب فنزويلا للبيسبول على بلوغها المباراة النهائية، ملمحا في الوقت نفسه إلى إمكانية انضمامها إلى الولايات المتحدة لتصبح “الولاية رقم 51”.
ويوم الإثنين الماضي، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، من لاهاي، أن فنزويلا “لم تسعَ قط” لأن تصبح الولاية الأميركية الـ51.
وقالت رودريغيز ردا على سؤال بهذا الشأن “إن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، لأنه إن كان هناك ما يميزنا نحن الفنزويليات والفنزويليون، فهو أننا نحب مسار استقلالنا، ونحب أبطال وبطلات استقلالنا”.
وخلفت رودريغيز الرئيس نيكولاس مادورو الذي ألقت قوات أميركية خاصة القبض عليه، خلال عملية عسكرية نفذتها في الثالث من يناير.


