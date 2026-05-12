بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك ABC يعيّن بول جينينغز رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

ساعة واحدة ago
بنك ABC يعيّن بول جينينغز رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC اليوم عن تعيين السيد/ بول جينينغز رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وذلك اعتبارًا من 5 أغسطس 2026، عَقب موافقة مجلس إدارة البنك ومصرف البحرين المركزي.

ويتمتع السيد/ جينينغز بخبرة مصرفية دولية تمتد لأربعة عقود، شغل خلالها مناصب قيادية عليا في المملكة المتحدة وأوروبا، إضافة إلى خبرته ضمن مجموعة بنك ABC، وكان قد تولّى سابقًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC International Bank plc، إحدى شركات المجموعة التابعة في لندن، حيث قاد البنك خلال فترة من النمو المستدام، وعزّز مستوى التفاعل مع الجهات الرقابية، وطور أطر الحوكمة والمخاطر والأعمال. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني العربي التجاري في لندن.

وسيواصل السيد/ برندون هوبكنز، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة منذ 1 فبراير 2026، ارتباطه بالمجموعة بصفة استشارية بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسة عملية الانتقال وذلك لفترة مناسبة. وتتقدم المجموعة بالشكر الجزيل للسيد/ برندون على إدارته الحصيفة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “يسرّنا تعيين بول رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة والترحيب بعودته لعائلة بنكABC ، فهو يتمتع بخبرة مصرفية دولية عريضة، وسجل حافل في القيادة، وفهم عميق لنموذج عمل المجموعة وأسواق نشاطها المختلفة. وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، يثق مجلس الإدارة بأنه، إلى جانب فريق القيادة في المجموعة، يمتلك المقومات اللازمة لقيادة بنك ABC في مرحلة نموه المستقبلية، والبناء على الأسس القوية التي تم ترسيخها خلال السنوات الماضية.”

من جانبه، قال السيد/ بول جينينغز: “يشرفني نيل ثقة مجلس الإدارة، ويسعدني تولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، كما أتطلع إلى العمل والتعاون مع الزملاء في مختلف أنحاء المجموعة بما يسهم في بناء وتعزيز نقاط قوة المجموعة، والمضي قدمًا في دفع أولوياتها الاستراتيجية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وأصحاب المصلحة.”

ويواصل بنك ABC تركيزه على تنفيذ استراتيجيته، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أداء متسق عبر شبكته الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

استقالة 3 وزراء من الحكومة البريطانية وسط تزايد الضغوط على ستارمر

16:26

وزير المياه يتابع الاستعدادات لفصل الصيف والواقع التشغيلي في العقبة

16:18

رئيس جامعة البترا يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 دولة

16:13

إحالة طالب اعتدى على معلم في الاغوار الشمالية للقضاء

15:58

هيبة الدولة على طاولة السماسرة

15:58

الأستاذ محمد ابو عودة … رجلٌ يشبه الأردن حين يتكئ على حكمته

15:53

الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم.. والجمارك: لا تأخير ممنهج

15:49

الدين والأسرة … خط الدفاع الأول

15:32

العفو العام بين شعبوية النواب والضرورة المجتمعية

15:30

مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية

15:28

مستشفى الجامعة الأردنيّة يحتفي باليوم العالمي للتمريض ويُكرّم نخبةً من كوادره التمريضيّة

14:58

الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026